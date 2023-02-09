Отзывы клиентов

Просто идеальная работа. Откликнулись быстро, все выполнили в срок. Сразу видно ценят клиента, делают всё качественно и очень оперативно. Объект оценки находился на краю города, это не смутило нисколько, оценщик приехал быстро, очень педантично и скурпулезно осмотрел объект. Уверен мой объект оценён достаточно профессионально! Ребята работают именно так, как должно быть! Удивительное отношение к мелочам, оценочные отчёты оформлены стильно и приятно. Их даже жалко отдавать в банк)! Прислали и электронную версию в том числе! Я более чем требовательный клиент, и перфекционизм порою зашкаливает. А тут, быстрый отклик, клиентоориентированность, профессионализм и оперативность! Поэтому был более чем приятно удивлён! Спасибо.