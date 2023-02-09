Рыночная оценка квартиры, комнаты, загородной недвижимости, автомобиля, ущерба от пожара, залива. Независимая оценка стоимости недвижимости для ипотеки, рефинансирования, нотариуса, суда, органов опеки. Срочная оценка.
Оценка недвижимости для судаЯвляется обязательной процедурой при имущественных спорах. Подробнее
Оценка для органов опекиОпределяет рыночную стоимость имущества подопечного. Подробнее
Оценка для нотариусаУстанавливает стоимость имущества при вступлении в права наследства. Подробнее
Оценка для ипотекиОценка стоимости квартиры является частью оформления ипотечного договора. Подробнее
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Экспертная оценка рыночной стоимости объекта недвижимости за 5 шагов
Коротко о компании
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Просто идеальная работа. Откликнулись быстро, все выполнили в срок. Сразу видно ценят клиента, делают всё качественно и очень оперативно. Объект оценки находился на краю города, это не смутило нисколько, оценщик приехал быстро, очень педантично и скурпулезно осмотрел объект. Уверен мой объект оценён достаточно профессионально! Ребята работают именно так, как должно быть! Удивительное отношение к мелочам, оценочные отчёты оформлены стильно и приятно. Их даже жалко отдавать в банк)! Прислали и электронную версию в том числе! Я более чем требовательный клиент, и перфекционизм порою зашкаливает. А тут, быстрый отклик, клиентоориентированность, профессионализм и оперативность! Поэтому был более чем приятно удивлён! Спасибо.Анастасия Фотина (С) Яндекс.Справочник 10.04.2023
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