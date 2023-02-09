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Оценка недвижимости в Санкт-Петербурге

Рыночная оценка квартиры, комнаты, загородной недвижимости, автомобиля, ущерба от пожара, залива. Независимая оценка стоимости недвижимости для ипотеки, рефинансирования, нотариуса, суда, органов опеки. Срочная оценка.

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Независимая оценка недвижимости

Оценка недвижимости для суда

Является обязательной процедурой при имущественных спорах. Подробнее
Оценка недвижимости для суда

Оценка для органов опеки

Определяет рыночную стоимость имущества подопечного. Подробнее
Оценка для органов опеки

Оценка для нотариуса

Устанавливает стоимость имущества при вступлении в права наследства. Подробнее
Оценка для нотариуса

Оценка для ипотеки

Оценка стоимости квартиры является частью оформления ипотечного договора. Подробнее
Оценка для ипотеки

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  • Главная Минимальные сроки оценки. Срочная оценка имущества в Санкт-Петербурге (СПб) и ЛО.
  • Главная Решаем нестандартные задачи
  • Главная Прозрачные и понятные цены
  • Главная Работаем по договору

Экспертная оценка рыночной стоимости объекта недвижимости за 5 шагов

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Коротко о компании

Наша ответственность застрахована перед Вами на 5 млн. руб.

Мы аккредитованы в крупных банках

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Отзывы клиентов

Просто идеальная работа. Откликнулись быстро, все выполнили в срок. Сразу видно ценят клиента, делают всё качественно и очень оперативно. Объект оценки находился на краю города, это не смутило нисколько, оценщик приехал быстро, очень педантично и скурпулезно осмотрел объект. Уверен мой объект оценён достаточно профессионально! Ребята работают именно так, как должно быть! Удивительное отношение к мелочам, оценочные отчёты оформлены стильно и приятно. Их даже жалко отдавать в банк)! Прислали и электронную версию в том числе! Я более чем требовательный клиент, и перфекционизм порою зашкаливает. А тут, быстрый отклик, клиентоориентированность, профессионализм и оперативность! Поэтому был более чем приятно удивлён! Спасибо.

Анастасия Фотина (С) Яндекс.Справочник 10.04.2023

Заказывала оценку квартиры для ипотеки в данной компании, сделали все очень быстро, качественно и недорого, обязательно буду рекомендовать знакомым

Елена Климина (С) Яндекс.Справочник 28.02.2023
Отзывы клиентов

Осталась под впечатлением от качества услуг. Провели работу по срочной оценке квартиры под ипотеку. Сотрудник связался по заявке и все быстро сделал. Не ожидала такой скорости:) Параллельно получила ответы по сопутствующим вопросам за что отдельное спасибо.

Александра Т. (С) Яндекс.Справочник 9.02.2023
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